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Haberler Magazin Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: "O görüntü kadınların mücadelesine ihanet"

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: "O görüntü kadınların mücadelesine ihanet"

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcının şimdi de kucak dansına tepki yağıyor. Geçen akşam sahne aldığı mekanda şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden yakın arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturan Gülşen'e sosyal medyada tepki üstüne tepki geliyor. Sahne kıyafetlerinin ardından yaptığı hareketle dikkat çeken Gülşen'e, "O görüntü kadınların mücadelesine ihanet" şeklinde yorumlar geliyor.

09.03.2022 09:36 - Son Güncelleme: 09.03.2022 09:36
Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: O görüntü kadınların mücadelesine ihanet

"O GÖRÜNTÜ KADINLARIN MÜCADELESİNE İHANET"

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti, şimdi de kucak dansına tepki yağıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: O görüntü kadınların mücadelesine ihanet

Son aylarda sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, dün akşam da seyirciyle buluştu. Şarkılarını söylerken bir ara sahneden inen ve seyircilerin arasında gezen Gülşen, bir erkeğin kucağına oturdu.

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: O görüntü kadınların mücadelesine ihanet

GÜLŞEN OTURDU, O KALÇASINA VURDU
Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: O görüntü kadınların mücadelesine ihanet

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gülşen'in kucağına oturduğu isim ise dünyaca ünlü bir markanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı.

Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: O görüntü kadınların mücadelesine ihanet

Sezgin ile Gülşen'in yakın arkadaş olduğu da ileri sürülürken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

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