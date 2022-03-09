Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Şimdi de kucak dansına tepki yağıyor: "O görüntü kadınların mücadelesine ihanet"
Gülşen sahne kıyafetleriyle eleştirilmişti! Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcının şimdi de kucak dansına tepki yağıyor. Geçen akşam sahne aldığı mekanda şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden yakın arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturan Gülşen'e sosyal medyada tepki üstüne tepki geliyor. Sahne kıyafetlerinin ardından yaptığı hareketle dikkat çeken Gülşen'e, "O görüntü kadınların mücadelesine ihanet" şeklinde yorumlar geliyor.
09.03.2022 09:36 - Son Güncelleme: 09.03.2022 09:36