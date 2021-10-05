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Haberler Magazin Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! İddialı tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Gülşen, Ankara konserinde tercih ettiği siyah elbisesi ile yine olay olmuştu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının sahne kostümünü fazla iddialı bularak tepki göstermişti. Kıyafetiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Gülşen'den yeni bir paylaşım daha geldi. Ünlü şarkıcı, kuliste Edis'in şarkısı ile dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İddialı sahne kıyafetiyle objektif karşısına geçen Gülşen'in dans şovu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

05.10.2021 23:18 - Son Güncelleme: 05.10.2021 23:44
Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen, Ankara konserindeki iddialı sahne kostümüyle yine olay oldu.

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Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının sahne kostümünü fazla iddialı bularak tepki gösterdi.

Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

Tepkilere kulan tıkayan ünlü şarkıcı, kuliste Edis'in şarkısı ile dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

İddialı sahne kıyafetiyle objektif karşısına geçen Gülşen'in dans şovu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Gülşen kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Çok konuşulan sahne kıyafetiyle kulisten paylaştı dans şovunu gören dönüp bir daha baktı

İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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