Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”
Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara'da konser veren şarkıcı, sahneden karelerini Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği file çoraplarla dikkat çeken Gülşen'in sahnede verdiği pozlar da en az kıyafeti kadar çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının pozlarına yorumda bulunarak Gülşen'i eleştirdi. İşte Gülşen'in sahnede verdiği o pozlar ve gelen tepkilerden bazıları...
13.01.2022 22:30
- Son Güncelleme: 13.01.2022 22:30
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Şarkıcının konser pozları, birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise Gülşen'in pozlarına kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu.