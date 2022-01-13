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Haberler Magazin Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara'da konser veren şarkıcı, sahneden karelerini Instagram hesabında yayınladı. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği file çoraplarla dikkat çeken Gülşen'in sahnede verdiği pozlar da en az kıyafeti kadar çok konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının pozlarına yorumda bulunarak Gülşen'i eleştirdi. İşte Gülşen'in sahnede verdiği o pozlar ve gelen tepkilerden bazıları...

13.01.2022 22:30 - Son Güncelleme: 13.01.2022 22:30
Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Şarkıcının konser pozları, birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise Gülşen'in pozlarına kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu.

Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesinin altına giydiği file çoraplarla dikkat çeken Gülşen'in sahnede verdiği pozlar da en az kıyafeti kadar çok konuşuldu.

Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran konser pozlarına tepkiler peş peşe geldi.

Gülşen kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündemde! Kıyafeti ayrı pozları ayrı olay oldu “Gün geçtikçe daha da açılıyor”

İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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