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Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Saçını kestiren oyuncu, 'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Gülşen Bubikoğlu'nun yeni imajı hayranları tarafından beğeni toplarken ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. İşte başta Gülşen Bubikoğlu'nun kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

26.02.2021 11:28 - Son Güncelleme: 26.02.2021 11:34
Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşen Bubikoğlu son haliyle Instagram2da takipçilerinin karşısına çıktı.

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Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notuyla paylaştığı bu fotoğrafla büyük beğeni topladı.

Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

Yeşilçam yıldızının ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kızı bulunuyor. Sosyal medya gündeminde son haliyle yerini alan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep de merak konusu oldu.

Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

Zeynep'i görenler 'Güzelliğini annesinden almış' diyor. İşte Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Gülşen Bubikoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızının bir de kızı Zeynep'i görün...

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