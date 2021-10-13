Gülşah Saraçoğlu transparan sırt dekoltesiyle 'ne kadar müsait istediğiniz kadar vurabilirsiniz' dedi! Kasık dekoltesinden sonra...
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile olan sorunlarıyla gündeme gelmişti sık sık. Şimdilerdeyse sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Gülşah Saraçoğlu, derin dekolteli ve transparan kıyafetleriyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Saraçoğlu'nun paylaşımına yazdığı manidar not dikkatlerden kaçmadı.
13.10.2021 10:26
- Son Güncelleme: 13.10.2021 10:26
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Gökhan Göz ile yollarını ayırma nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf eden Saraçoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Modacı Gülşah Saraçoğlu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 39 yaşındaki Saraçoğlu, sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozları paylaşınca gündeme damga vurdu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu.