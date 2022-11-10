Gülşah Saraçoğlu ağlayarak itiraf etti! 'Metres Gülşah' olayında o ünlüye nefret kustu! "Eski kocamı kaçırdım.."

''ESKİ KOCAMI KAÇIRARAK EVLENDİM''

"Ben eski kocamı kaçırarak evlendim. Gaziantepli bir ailesi vardı ve beni istemiyordu. İyi ki onunla evlendim, iyi ki de Aslan doğdu fakat aslında çok sıkıntılı bir hikaye. 3 yıl sevgili olduk, evlenme kararı aldık ama istenmeyen gelin oldum. Ankara'ya gitmişti bir iş için gidip onu aldım ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittik. Selçuk Antep'ten bir ceketini alıp yanıma geldi. Evlendikten 5 ay sonra hamile kaldım ve sorunlar başladı. Bir süre tek başıma çalıştım, hem kocamı hem çocuğumu taşıdım. Bunları yaşadığım için bazı şeylere katlanamıyorum. Sevgili parası, koca parası imalarına dayanamıyorum."

Eski eşim ailesiyle barıştı fakat ailesi moda atölyemi kapatmamı istedi. O dönem kendimi çok çirkin hissetmiştim çünkü sevdiğim adamdan ayrıldım. Selçuk bana 'Çok kilolu olmuşsun' deyince hırs yaptım ve mide ameliyatıyla zayıfladım, kendi tasarımlarımı kendim giydim. Ben bunu yapınca Selçuk 'Yine evlenelim' dedi. Nerdeyse 3. kez evleniyorduk.