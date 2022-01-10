Güldüy Güldüy'ün çocuk oyuncularındandı! Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay'la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı
Güldüy Güldüy Show'un Çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz yıllar sonra ortaya çıktı. Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde de rol alan Cengiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Şimdilerde 15 yaşında olan Melissa Giz Cengiz son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 130 bin takipçili İnstagram hesabını aktif kullanan genç oyuncu yıllar önce Fahriye Evcen, Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflarını paylaştı sosyal medyayı salladı.
Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy'de çocuk oyuncular arasında yer alan Melissa Giz Cengiz, son haliyle görenleri bir daha baktırdı. 2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa ilk adımı atan Cengiz'in yıldızı Güldüy Güldüy programı ile parladı. İlkokul çağlarında skeçlerde oynayan Melissa Giz Cengiz şimdi koskoca genç bir kız oldu. Şimdiki halini görenler tanımakta zorluk çekti. Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularla aynı seti paylaşma şansı yakalayan genç oyuncu bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kiralık Aşk'ta da Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat vermişti. İşte Cengiz'in eski fotoğrafları ve son hali....
2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşini canlandırdı.
2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan Cengiz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.