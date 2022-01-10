Güldüy Güldüy’ün çocuk oyuncularındandı! Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay’la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy'de çocuk oyuncular arasında yer alan Melissa Giz Cengiz, son haliyle görenleri bir daha baktırdı. 2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa ilk adımı atan Cengiz'in yıldızı Güldüy Güldüy programı ile parladı. İlkokul çağlarında skeçlerde oynayan Melissa Giz Cengiz şimdi koskoca genç bir kız oldu. Şimdiki halini görenler tanımakta zorluk çekti. Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularla aynı seti paylaşma şansı yakalayan genç oyuncu bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kiralık Aşk'ta da Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat vermişti. İşte Cengiz'in eski fotoğrafları ve son hali....