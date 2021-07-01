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Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! Güldür Güldür Show'da Yeter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan oyuncu, havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'ın son hali takipçilerini şoke etti. Fit haliyle beğeni toplayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...

01.07.2021 19:56 - Son Güncelleme: 01.07.2021 19:56
Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

Güldür Güldür Show'da Yeter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti.

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Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

Tatil sezonunu açan oyuncu, havuz başında verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Doğa Rutkay'ın son hali takipçilerini şoke etti.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'ın fit görüntüsü beğeni topladı. Ünlü oyuncu, bu pozu ile "İncecik olmuş" dedirtti.

Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Doğa Rutkay başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…