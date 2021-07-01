Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! 13 kilo veren oyuncu incecik oldu bikinili pozu çok konuşuldu
Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay son haliyle şaşkına çevirdi! Güldür Güldür Show'da Yeter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan oyuncu, havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'ın son hali takipçilerini şoke etti. Fit haliyle beğeni toplayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte iki çocuk annesi Doğa Rutkay'ın bikinili pozu...
01.07.2021 19:56
- Son Güncelleme: 01.07.2021 19:56