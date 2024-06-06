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Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

İlk televizyon deneyimini Düşman Kardeşler dizisiyle yaşayan ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'la adını geniş kitlelere duyuran Toygan Avanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Güldür Güldür Show adlı programda Paşa karakteriyle sergilediği performanslarla da çok konuşulan Avanoğlu'nun özellikle gözlerden uzak yaşadığı aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Toygan Avanoğlu'nun eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Toygan Avanoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:48 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:48
Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş... 1

Güldür Güldür Show adlı programda Paşa karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş... 2

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?
Toygan Avanoğlu 19 Ocak 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edindi.

Güldür Güldür’ün Paşa’sı Toygan Avanoğlu’nun gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş... 3

Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giydi.

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