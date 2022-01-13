Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek 'sana aşığım çocuk' dedi paylaştı görenin kalbi eridi! Hasan Can Kaya haberiyle olay olmuştu
Kadrosunda Onur Atilla, Özgür Aydın, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek'in yeni projesi için kolları sıvadığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Sosyal medyada da 1 milyona yakın takipçisi olan Ecem Erkek'in son paylaşımı yüzleri güldürdü.
13.01.2022 10:07
- Son Güncelleme: 13.01.2022 10:07
Güldür Güldür adlı komei programıyla şöhrete kavuşan Ecem Erkek'in yeni bir proje için kolları sıvadığı ortaya çıkmıştı kısa bir süre önce.
Aşk Kumardır dizisinde başrol oynayacak olan Ecem Erkek'e dizide Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin eşlik ediyor.
'SANA AŞIĞIM ÇOCUK'
Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ecem Erkek dünyalar tatlısı köpeğini 'sana aşığım çocuk' notuyla paylaştı. Ecem Erkek'in bu paylaşımı kalpleri ısıttı.
Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, eski eşiyle gündeme geldi. Şimdilerde yeni projesi ile merak konusu olan Ecem Erkek'in bir dönem evli olduğunu öğrenenler şaşırıyor.