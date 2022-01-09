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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar... Kadrosunda Onur Atilla, Özgür Aydın, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Erkek'in 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...

09.01.2022 15:43 - Son Güncelleme: 09.01.2022 15:49
Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer ünlü ikili aynı dizide bile rol almışlar...

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Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, eski eşiyle gündeme geldi. Şimdilerde yeni projesi ile merak konusu olan Ecem Erkek'in bir dönem evli olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

Erkek'in 2017 yılında Hayat Sırları dizisinde birlikte rol aldığı eski eşini ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi Ecem Erkek... Eski eşi bakın kim, tam 4 yıl evli kaldılar meğer aynı dizide bile rol almışlar...

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