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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

Kadrosunda Alper Kul, Onur Buldu, Aziz Aslan, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran ve geçen sezon yapımdan ayrılan Ecem Erkek'in hayatı internet kullanıcıları tarafından aratılmaya başlandı. Ankara doğumlu olan 33 yaşındaki Ecem Erkek'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Ecem Erkek evli mi?", "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Erkek'in 2016&ndash;2020 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi hangi ünlü oyuncu çıktı...

08.08.2022 22:33 - Son Güncelleme: 08.08.2022 22:33
Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

1989 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Ecem Erkek, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan ve ilk dizi deneyimini Hayat Sırları'nda yaşayan Erkek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

"Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" filmiyle de ilk kez beyazperdede boy gösteren Erkek'in özellikle aşk hayatı merak edildi.

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

Oyuncu hakkında en çok "Ecem Erkek evli mi?", "Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da oyuncuymuş hem de aynı yapımda...

Erkek'in 2016–2020 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Öte yandan Ecem Erkek'in eski eşiyle aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.

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