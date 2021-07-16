Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek annesini paylaştı sosyal medya salladı! Görenler şaştı kaldı benzerlikleri çok konuşuldu
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek annesi ile poz verdi sosyal medya salladı! Güldür Güldür Show'da Naime karakterine can veren ve geçtiğimiz haftalarda programdan ayrıldığını açıklayan Ecem Erkek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 31 yaşındaki ünlü oyuncu, annesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşımda, anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Oyuncunun "Anacık" notunu düştüğü paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu. İşte Ecem Erkek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
16.07.2021 19:38
- Son Güncelleme: 16.07.2021 19:38
Güldür Güldür Show'da canlandırıldığı Naime karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla programdan ayrıldığını duyurmuştu.
Ecem Erkek, annesi ile balkon sefası yaptığı sırada çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Anne-kızın benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Ecem Erkek ve annesi için Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.