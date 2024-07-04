Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı

Eşi ile mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen başarılı isim son gönderisi ile adından söz ettirdi.

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YORUM YAĞDI

Uğur Bilgin, eşiyle birlikte deniz kenarında bir mekanda yediği romantik yemekten bir kare paylaştı. Mutlu çifte sosyal medyada beğeni yağdı. Uğur Bilgin'in eşini görenler "Ne güzel bir kadın", "Eşiniz çok güzel", "Duru güzellik" yorumlarında bulundu.