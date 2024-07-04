Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşine bakın! Romantik yemekten kare paylaştı

"Güldür Güldür Show"da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, bir yıl önce İrem Uslu ile evlenmişti. Başarılı oyuncu, eşiyle birlikte romantik bir akşam yemeğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Uğur Bilgin'in eşi bakın kim çıktı...
Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl İrem Uslu ile evlenmişti.
Eşi ile mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen başarılı isim son gönderisi ile adından söz ettirdi.
YORUM YAĞDI
Uğur Bilgin, eşiyle birlikte deniz kenarında bir mekanda yediği romantik yemekten bir kare paylaştı. Mutlu çifte sosyal medyada beğeni yağdı. Uğur Bilgin'in eşini görenler "Ne güzel bir kadın", "Eşiniz çok güzel", "Duru güzellik" yorumlarında bulundu.