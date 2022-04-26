RAMAZAN İMSAKİYE
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Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yılmazkaya, son yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın çok konuşulan o pozu...

26.04.2022 20:39 - Son Güncelleme: 26.04.2022 20:39
Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

Meltem Yılmazkaya, kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Alper Kul, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yılmazkaya, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek gündem oldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

Magazin ve fan sayfaları tarafından da yayınlanan poza yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken Yılmazkaya'nın fit hali de dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ına bakın! Meltem Yılmazkaya derin yırtmacıyla boy gösterdi! Verdiği poz sosyal medyayı salladı

İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

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