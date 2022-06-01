Güldür Güldür'ün Mehtap'ı yatak pozuyla ortalığı ateşe verdi! Meltem Yılmazkaya sosyal medyanın gözdesi oldu “Gözümden kalpler çıkıyor”
Meltem Yılmazkaya, kadrosunda Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Onur Atilla, Aziz Aslan, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Canlandırdığı tiplemelerle dikkat çeken Yılmazkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla çok konuşulan oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozla ortalığı salladı. İddialı bir paylaşıma imza atan Yılmazkaya, yatakta sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu ve kısa sürede gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
01.06.2022 19:00 - Son Güncelleme: 01.06.2022 19:00
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.