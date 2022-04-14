RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı bu kez çok cesur! Kadrosunda Doğa Rutkay, Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Ali Sunar ve Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, en cesur haliyle kamera karşısına geçerek ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda İbrahim Tatlıses detayı ise dikkat çekti. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

14.04.2022 01:18 - Son Güncelleme: 14.04.2022 01:18
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitim alan Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Yılmazkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, en cesur haliyle kamera karşısına geçerek ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise "Gözüm yok, göz altlarım ayrı mevzu... Bir ay sussam, dursam tavana ya da göğe bakakalsam sesim çıkmaz" notunu ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı bu kez çok cesur! Meltem Yılmazkaya cesaretini konuşturdu gören bir daha baktı! İbrahim Tatlıses detayı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

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