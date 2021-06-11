Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul'un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Alper Kul'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 5 Aralık 1975'te İstanbul'da dünyaya gelen Alper Kul'un 2012 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Alper Kul'un kendisi gibi oyuncu olan eşi…

11.06.2021 22:08 - Son Güncelleme: 11.06.2021 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





