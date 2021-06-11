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Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul'un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Alper Kul'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 5 Aralık 1975'te İstanbul'da dünyaya gelen Alper Kul'un 2012 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Alper Kul'un kendisi gibi oyuncu olan eşi…

11.06.2021 22:08 - Son Güncelleme: 11.06.2021 22:25
Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Alper Kul, sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İnternet kullanıcıları, "Alper Kul kimdir, yaşı kaç, nereli, evli mi?" sorularının yanıtını aratıyor.

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Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İstanbul doğumlu olan 45 yaşındaki oyuncunun, eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Alper Kul olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

EBRU ÖZKAN

Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul’un eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…