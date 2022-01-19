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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

Oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin bulunduğu Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 22 Ocak 1972'de Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Kahramanmaraş Afşinli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İpek hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun bir dönem Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam gibi yapımların yıldız ismiyle evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mahir İpek'in eski eş hangi oyuncu çıktı...

19.01.2022 00:18 - Son Güncelleme: 19.01.2022 00:18
Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

Kınalı Kar dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

İpek hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun bir dönem Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam gibi yapımların yıldız ismiyle evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

İşte başta Mahir İpek olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü bir oyuncuymuş! Duyan inanamadı Kırgın Çiçekler, İki Aile, Issız Adam...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

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