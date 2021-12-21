Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu’nun sevgilisi hem ünlü hem de kankasının sevgilisi! Bir garip ilişki yumağı

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kenan Acar'la aşk yaşıyor. Bir dönem yakın arkadaş olduğu Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi olan Kenan Acar'la sevgili olan Açelya Topaloğlu, sevgilisiyle tatil pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı. İşte başta Açelya Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.