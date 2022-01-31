Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ve eşinin sırrı ortaya çıktı! Gizlice evlenmişlerdi şimdilerde o haberi en yakınlarından bile saklıyorlar
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ve eşinin sırrı ortaya çıktı! Gizlice evlenmişlerdi şimdilerde o haberi de en yakınlarından bile saklıyorlar. Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Elde edilen bilgiye göre Onur Buldu şu sıralar ilk kez baba olmam heyecanı yaşıyor. Pandemi nedeni ile öğretmen Duygu Koz ile sessiz sedasız nikah kıyan Onur Buldu, eşinin hamilelik haberini en yakınlarından bile saklıyor. Nedeni ise nazar... İşte Onur Buldu ve eşi...
31.01.2022 14:28
- Son Güncelleme: 31.01.2022 14:34
BABA OLUYOR!
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ve eşinin sırrı ortaya çıktı! Gizlice evlenmişlerdi şimdilerde o haberi en yakınlarından bile saklıyor ikili...
4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi Onur Buldu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Güldür Güldür adlı show programında Bilal karakteri ile dikkat çeken Onur Buldu 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evli.