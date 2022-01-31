Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu ve eşinin sırrı ortaya çıktı! Gizlice evlenmişlerdi şimdilerde o haberi en yakınlarından bile saklıyorlar

4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi Onur Buldu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.