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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

Kadrosunda Onur Atilla, Ali Sunal, Özgür Aydın, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Buldu'nun hayatı da merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İzmir, Bergama'da dünyaya gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...

07.06.2022 23:24 - Son Güncelleme: 07.06.2022 23:24
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...
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Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

Güldür Show adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

ONUR BULDU KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...

Hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu ve Menemen'de büyüyen Onur Buldu'nun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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