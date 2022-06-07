Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte memleketi...
Kadrosunda Onur Atilla, Ali Sunal, Özgür Aydın, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Buldu'nun hayatı da merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İzmir, Bergama'da dünyaya gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
07.06.2022 23:24 - Son Güncelleme: 07.06.2022 23:24
Güldür Show adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu ve Menemen'de büyüyen Onur Buldu'nun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.