Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: "Kız çocuk..."
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evlenen ve geçtiğimiz haziran ayında ilk evladını kucağına almanın sevincini yaşayan Onur Buldu, Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade etti. Kız çocuk babası olmanın bambaşka bir duygu olduğunu belirten Onur Buldu ve kızı Masal sosyal medya gündeminde.
18.09.2022 17:29 - Son Güncelleme: 18.09.2022 17:29