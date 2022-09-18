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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: "Kız çocuk..."

Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: "Kız çocuk..."

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evlenen ve geçtiğimiz haziran ayında ilk evladını kucağına almanın sevincini yaşayan Onur Buldu, Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değiştiğini ifade etti. Kız çocuk babası olmanın bambaşka bir duygu olduğunu belirten Onur Buldu ve kızı Masal sosyal medya gündeminde.

18.09.2022 17:29 - Son Güncelleme: 18.09.2022 17:29
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal’ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: Kız çocuk...

"KIZ ÇOCUK BABASI OLMAK..."

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal'ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş!

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Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal’ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: Kız çocuk...

Güldür Güldür adlı show programında Bilal karakteri ile dikkat çeken Onur Buldu 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evli.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal’ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: Kız çocuk...

Haziran ayında anne - baba olma heyecanını yaşayan Onur - Duygu Buldu çifti sosyal medya gündeminde.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal’ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: Kız çocuk...

Çift, iddiaya göre nazardan korktuğu için bu bilgiyi en yakınlarından bile son ana kadar saklamıştı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu 2.5 ay önce baba olmuştu... Masal’ı kucağına aldıktan sonra hayatında çok şey değişmiş: Kız çocuk...

ONUR BULDU'NUN BABALIK HEYECANI

Onur Buldu eşinin pozunu paylaşarak öncesi-sonrası yapmış ve Masal'ın dünyaya geldiğini duyurmuştu.

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