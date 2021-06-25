Güldür Güldür Naime'yi daha hiç böyle görmediniz! Meğer Ecem Erkek el kadarken bile...
31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Önceki gün doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutlatan Ecem Erkek'in çocukluk fotoğafı sosyal medyayı salladı. Bakın Güldür Güldür'ün yıldızı el kadar bir kızken nasıl görünüyormuş.
Ecem Erkek'in, Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman Güldür Güldür Show'un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.
24 Haziran 1989 Ankara doğumlu olan Ecem Erkek önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla doğum gününü kutladı. Ecem Erkek paylaşımına şu notu düştü:
'Bugün doğum günüm . Bu yıl bir değil on yaş attım diyebilirim . Çünkü bu yıl gördüklerim, duyduklarım ve tecrübe ettiklerim insanların başlarına yıllar içinde gelir. İyisi de kötüsü de :) benim hemen hemen hepsi bu yıl içinde başıma geldi. İyileri aldım başımın üstüne koydum. Kötülere ve kötülüklere yapacak bi şey yok. Belli ki daha çok karşılaşacağım. Öptüm herkesi. Tenku'
Henüz küçücük bir kız çocuğuyken kameralara gülümsediği bu fotoğrafta ileride ne kadar güzel bir kadın olacağının sinyallerini veren Ecem Erkek'in bu karesi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Ecem Erkek olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.