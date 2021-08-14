Güldür Güldür Naime bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı Güldür Güldür’den ayrılan Ecem Erkek’in memleketi

Ancak önceki gün yaptığı bir açıklamayla olay yarattı Ecem Erkek. Güldür Güldür Show'da birbirinden komik tiplemeleri ile dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek, programdan ayrılacağını duyurdu.

Naime karakteri ile gönüllerde taht kuran Ecem Erkek ayrılık ile ilgili "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. "ifadelerini kullandı.