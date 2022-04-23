RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Mesut'u Uğur Bilgin'in yaşını duyan şaştı kaldı! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu olarak en çok "Uğur Bilgin kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyan 'Göründüğü gibi değişmiş' yorumunda bulunurken Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Uğur Bilgin kaç yaşındaymış...

23.04.2022 23:15 - Son Güncelleme: 23.04.2022 23:15
Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uğur Bilgin, son bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu.

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Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Uğur Bilgin'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin'in özellikle yaşı merak edildi.

Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Ünlü oyuncunun yaşını duyan 'Göründüğü gibi değişmiş' yorumunda bulunurken Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti.

Güldür Güldür Mesut’u Uğur Bilgin’in yaşını duyan şaştı kaldı! Onur Atilla ile arasındaki fark dikkat çekti ‘Göründüğü gibi değilmiş’

İşte başta Uğur Bilgin olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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