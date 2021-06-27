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Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! O hem yetenekli, hem güzel, hem de Türkiye'nin en komik kadınlarından... 36 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya hem oyunculuğu hem de güzel sesiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile izleyicileri kahkahaya boğuyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar çocukluk halini görünce şaştı kaldı. İşte "insan 7'sinde neyse 70'inde de o" dedirten Meltem Yılmazkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

27.06.2021 11:08 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:13
Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! Çocukluk hali ile sosyal medya gündeminde yer alan Yılmazkaya, "İnsan 7'sinde neyse 70'inde de oymuş..." dedirtti.

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Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Oyuculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'nın bu görüntüsü hiçbir yerde yok... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri. Kimileri hala aynı kimileri ise adeta bambaşka biri...

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

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