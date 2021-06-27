Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! İşte 'insan 7'sinde neyse 70'inde de o' dedirten Meltem Yılmazkaya...

Güldür Güldür Mehtap'ı görenler şaştı kaldı bomba fotoğraf! O hem yetenekli, hem güzel, hem de Türkiye'nin en komik kadınlarından... 36 yaşındaki başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya hem oyunculuğu hem de güzel sesiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile izleyicileri kahkahaya boğuyor. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar çocukluk halini görünce şaştı kaldı. İşte "insan 7'sinde neyse 70'inde de o" dedirten Meltem Yılmazkaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

27.06.2021 11:08 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





