Güldür Güldür Bilal ile 'annemin çocuğu' dediği abisine bakın birbirinin kopyası! İşte Onur Buldu'nun kendisinden 8 gün büyük abisi Azem
Güldür Güldür Bilal ile 'annemin çocuğu' dediği abisine bakın birbirinin kopyası! Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem'i görenler şaşıp kalıyor. Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Aynısının tıpkısı' diyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
20.06.2021 16:51
- Son Güncelleme: 20.06.2021 16:51
ABİSİ İLE ARASINDA 8 GÜN VAR!
Güldür Güldür Bilal ile 'annemin çocuğu' dediği abisine bakın birbirinin kopyası! 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu.
Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 yaş büyük abisi Azem birbirlerini kopyası! Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelili. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yapan oyuncu Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynayan ünlü isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evli.
Onur Buldu'nun boyu 1.68 cm.
Özel hayatıyla gündeme gelen Onur Buldu'nun abisi Azem'i görenler şaşırıyor. Birbirlerine çok benzeyen abi kardeşin arasında 8 gün fark var. İşte Güldür Güldür Bilal ile abisi Azem başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...