Güldür Güldür Bilal ile 'annemin çocuğu' dediği abisine bakın birbirinin kopyası! İşte Onur Buldu'nun kendisinden 8 gün büyük abisi Azem

Güldür Güldür Bilal ile 'annemin çocuğu' dediği abisine bakın birbirinin kopyası! Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem'i görenler şaşıp kalıyor. Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Aynısının tıpkısı' diyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

20.06.2021 16:51 - Son Güncelleme: 20.06.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





