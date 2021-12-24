Gülçin Ergül'den yürek burkan paylaşım! Sevgilisini 12 gün önce trafik kazasında kaybetmişti: "Bu özlem dolu liste bitmez..."
Gülçin Ergül'den yürek burkan paylaşım geldi. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı 12 gün önce trafik kazasında kaybetmişti... Elim kazada hurdaya dönen aracın içinden sağ çıkan Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül, Instagram'dan hayatını kaybeden sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı. Ergül'ün sevgilisi için yazdığı not ise takipçilerinin içini sızlattı.
GÜLÇİN'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM!
Sevgilisini 12 gün önce trafik kazasında kaybetmişti... Gülçin Ergül, 12 gün önce trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Lafçı ile fotoğraflarını paylaşıp, altına şu notu düştü:
"BU ÖZLEM DOLU LİSTE BİTMEZ..."
Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o espirili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi…
Bu özlem dolu liste bitmez. "Biz birbirimize çok iyi geliyoruz" derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek.