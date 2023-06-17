Gülben Ergen'in ikizlerinin son haline bakın! Oğulları boyunu geçti mezuniyet töreninde eski eşi Mustafa Erdoğan'la yan yana geldi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in gurur günü... Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan'la evli kalmış, bu evlilikten Ares, Atlas ve Güney adında 3 çocuğu olmuştu. Her ne kadar kendisi sosyal medyada adından fazlasıyla adından söz ettirse de oğullarını gözden uzak tutan Ergen, 2009 yılında ikizleri Güney ve Ares'i kucağına almıştı. Güney ve Ares önceki gün ortaokuldan mezun oldu. Ergen, oğullarının son halini bu gurur gününde paylaştı. İşte detaylar...
17.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:06
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ikiz çocuklarının mezuniyet gününde, oğullarının son halini paylaştı. İşte detaylar...
2004-2012 yılları arasında evli kalan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin oğulları, koca adam oldu.
Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'tan sonra beklenmedik bir şekilde yeniden hamile kalmış, ikiz bebekler dünyaya getirmişti.
İkizleri Güney ve Ares'i ortaokuldan mezun eden Gülben Ergen, uzun bir aradan sonra oğullarının son halini paylaştı. İşte başta Gülben Ergen olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.