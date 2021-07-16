Gülben Ergen ile Seda Sayan'dan Bodrum çıkartması! "Alemi cihan yanar" diyen ikili tekne pozlarıyla ortalığı salladı
Gülben Ergen ile Seda Sayan'dan Bodrum çıkartması! "Alemi cihan yanar" diyen ikili tekne pozlarıyla ortalığı salladı! Yazı Bodrum'da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu. Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü. Ardından peş peşe paylaşımlarda bulunan Ergen ve Sayan, tatil pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise arkadaşının paylaşımına, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.
16.07.2021 17:46
- Son Güncelleme: 16.07.2021 18:24
GÜLBEN ERGEN İLE SEDA SAYAN'DAN BODRUM ÇIKARTMASI!
Gülben Ergen ile Seda Sayan'ın tekne pozları gündeme bomba gibi düştü.
"KULAKLARI ÇINLAYANLAR EL KALDIRSIN"
Yaz geldi Seda Sayan ile Gülben Ergen Bodrum'un yolunu tuttu. Bir süredir oğullarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Gülben Ergen, bugün meslektaşı ve yakın ardaşı Seda Sayan ile bir araya geldi. Birlikte tekneyle açılan ikili, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ardından da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan bir çocuk annesi Seda Sayan, "Canım güzel arkadaşım" ifadelerini kullandı.