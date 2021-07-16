Gülben Ergen ile Seda Sayan'dan Bodrum çıkartması! "Alemi cihan yanar" diyen ikili tekne pozlarıyla ortalığı salladı

"ALEMİ CİHAN YANAR"

Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza; Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise bu gönderiye; "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.