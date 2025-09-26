Gül Tut'tan Kasımpaşalı Güllü'ye... 15’inde sahneyle tanıştı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Gül Tut ya da herkesin bildiği adıyla Güllü... "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Arabesk'in sevilen ismi, 1988'de henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Bir dönem ara verdiği müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, Yalova'da evinin balkonundan düşerek 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Geriye unutulmaz eserler bırakan Güllü'nün zor çocukluğu, evlilik hayatı ve eski röportajları da bir kez daha gündeme geldi. İşte Güllü'nün hayat hikayesi, son görüntüleri, röportajları ve sanat camiasının ardından yaptığı paylaşımlar...
