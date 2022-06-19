Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy'un...
Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu, görenler şaştı kaldı. Atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca karakterine hayat veren ve beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli miras ile ekran başına kilitlemeye gelen başarılı oyuncu Gülper Özdemir, yıllar önce Çağatay Ulusoy ile Mecezir dizisinde Arya karakterine hayat vermişti. Gülper Özdemir'in eski halini merak edenler, çocukluk haliyle karşılaşınca oldukça şaşırdı, görenler, "Aynı kişi mi?" yorumları yaptı.
19.06.2022 16:03 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:15
Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı. Gülper Özdemir, Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy'u baştan çıkarmaya çalışan Arya karakterinden başkası değil...