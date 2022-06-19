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Haberler Magazin Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy'un...

Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy'un...

Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu, görenler şaştı kaldı. Atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca karakterine hayat veren ve beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli miras ile ekran başına kilitlemeye gelen başarılı oyuncu Gülper Özdemir, yıllar önce Çağatay Ulusoy ile Mecezir dizisinde Arya karakterine hayat vermişti. Gülper Özdemir'in eski halini merak edenler, çocukluk haliyle karşılaşınca oldukça şaşırdı, görenler, "Aynı kişi mi?" yorumları yaptı.

19.06.2022 16:03 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:15
Gül Masalı’nın Gonca’sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy’un...

Gül Masalı'nın Gonca'sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı. Gülper Özdemir, Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy'u baştan çıkarmaya çalışan Arya karakterinden başkası değil...

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Gül Masalı’nın Gonca’sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy’un...

1990 yılında Frankfurt'ta doğan Gülper Özdemir, Akrep burcu.

Gül Masalı’nın Gonca’sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy’un...

İlk olarak Medcezir'de izlediğimiz Gülper Özdemir daha sonra Bana Sevmeyi Anlat, Tutsak, Kara Yazı, Meleklerin Aşkı, Sen Anlat Karadeniz dizisinde boy gösterdi.

Gül Masalı’nın Gonca’sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy’un...

Gözleriyle oynadığını bu yüzden duygularını gözlerinden aktarınca kalbe daha çok değeceğine inandığını, oynadığı karaktere büründüğünü, bunların onu farklı kıldığını düşünen ünlü oyuncunun eski halleri merak konusu oldu.

Gül Masalı’nın Gonca’sı bakın kim çıktı! Duru güzelliğiyle baş döndürüyordu görenler şaştı kaldı Gülper Özdemir meğer Çağatay Ulusoy’un...

Daha önce Çağatay Ulusoy ile Medcezir dizisinde milyonları ekran başına kilitleyen Gülper Özdemir'in çocukluk halini görenler şaştı kaldı.

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