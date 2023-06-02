Gözüm Sende'nin fenomen damat adayı Şehmus Yücel son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı! ''Yıllar acımamış'' 3 çocuklu...
ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende yarışma programına katılan Şehmus Yücel ve annesinin son hali gündeme geldi. 6 yıl önce annesi Emine Yücel ile birlikte eş aramak için Gözüm Sende'ye katılan Şehmus Yücel kendisine uygun gelin bulmak için türlü türlü yollar aramıştı. Annesinin hiçbir kızı beğenmemesi çok konuşulmuştu. Şehmus Yücel sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 3 çocuklu...
Gözüm Sende'nin fenomen damat adayı Şehmus Yücel son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı! ''Yıllar acımamış'' 3 çocuğuyla...
Şehmus Yücel ve Annesi Emine Yücel 6 yıl önce ATV ekranlarında yayınlanan Gözüm Sende yarışma programına katılmıştı. İkili kısa sürede fenomen olmuştu.
Kendisine uygun gelin bulmak için uğraşan Emine Hanım, oğlu Şehmus'un her konuştuğu kızla önce kendisine iletişime geçerdi. Programın izleyicilerine saç baş yoldurtan Emine Hanım'ın hareketleri 2016 yılında kendilerine şöhret kapısını araladı. Gözüm Sende sonra Kısmetse Olur gibi başka eş bulma programlarına katılan anne oğlu son olarak Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olmuştu.
Sosyal medyada da son halini sık sık paylaşan Şehmus Yücel'in profilinde ''Behram•Isra•Benan ♡'' yazması dikkat çekti.