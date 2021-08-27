Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı
Sevgilisinin gözlüğünü taktı bornozuyla poz verdi! Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yaşadıkları aşkın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü çift, Instagram sayfalarında yayınladıkları son pozlarla yine gündem oldu. Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan sevgilisinin yanına giden Kerem Bürsin, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Bürsin'in beğeni yağmuruna tutulan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi. İşte ünlü çiftin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozları...
27.08.2021 21:04
- Son Güncelleme: 27.08.2021 21:04
Final yapan dizilerinin ardından arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Hande Erçel'e, sevgilisi Kerem Bürsin de katıldı. Ünlü çift, önceki gün konakladıkları otelde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.
Sevgilisi Hande Erçel'in gözlüğünü takan Kerem Bürsin, bornozu ile objektif karşısına geçti ve o pozları sosyal medya hesabında yayınladı.
Bürsin'in sosyal medyayı sallayan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.