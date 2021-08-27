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Haberler Magazin Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Sevgilisinin gözlüğünü taktı bornozuyla poz verdi! Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yaşadıkları aşkın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü çift, Instagram sayfalarında yayınladıkları son pozlarla yine gündem oldu. Bodrum'da kız arkadaşlarıyla tatil yapan sevgilisinin yanına giden Kerem Bürsin, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Bürsin'in beğeni yağmuruna tutulan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi. İşte ünlü çiftin sosyal medyayı yakıp kavuran o pozları...

27.08.2021 21:04 - Son Güncelleme: 27.08.2021 21:04
Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Final yapan dizilerinin ardından arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Hande Erçel'e, sevgilisi Kerem Bürsin de katıldı. Ünlü çift, önceki gün konakladıkları otelde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.

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Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin bugün ise sosyal medya hesaplarında tatil pozlarını yayınladı.

Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Sevgilisi Hande Erçel'in gözlüğünü takan Kerem Bürsin, bornozu ile objektif karşısına geçti ve o pozları sosyal medya hesabında yayınladı.

Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Bürsin'in sosyal medyayı sallayan pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi.

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