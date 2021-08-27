Gözlüğünü taktı bornozuyla sevgilisine poz verdi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin peş peşe paylaştı sosyal medya sallandı

Final yapan dizilerinin ardından arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Hande Erçel'e, sevgilisi Kerem Bürsin de katıldı. Ünlü çift, önceki gün konakladıkları otelde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.