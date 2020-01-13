Gözlerden uzak yaşıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim!

Dizideki eşiniz Hakan Karsak ile ekranların en sempatik çiftini canlandırıyorsunuz...

Dünya iyisi, beyefendi biri Hakan. Çok mükemmel bir oyuncu. Onunla karşılıklı oynadığım için çok şanslıyım. Partner çok önemli bir şey dizide. Elektriğiniz uymaz, tarzlarınız tutmaz ama Hakan öyle değildir; sizi motive eder, destekler, yardımcı olur. Her zaman dost elidir. Oyunculuğunu sadece ben değil, setteki herkes çok beğeniyor. Bayılıyoruz enişteye.