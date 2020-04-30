Görünce şaşırdılar! Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan'la benzerliği olay yarattı! Tıpa tıp annesinin kopyası
Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe'nin kendinden sadece 17 yaş küçük bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Her zaman şarkılarıyla ön plana çıkan Yıldız Tilbe'nin kendinden 17 yaşı küçük kızını görünce bu kadar benzerlik fazla diyeceksiniz. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan'la benzerliği olay yarattı! Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe ve gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen Burçin Karahan ve torunları ile İnstagram üzerinden paylaştığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği herkesi şaşırttı. Henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenen Yıldız Tilbe'nin yeni evlendiği eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar da kızı Sezen Burçin dünyaya geldi. Eşi askerden döndükten sonra 6 yıl süren evliliğini 1990 yılında eşinden boşanarak noktalayan Tilbe bu evlilikten olan kızını elinden geldiğince kameralardan uzak ta tutmaya özen gösterdi.