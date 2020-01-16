Görenler şaşkına döndü! İşte Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun askerlik fotoğrafı...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı performansıyla herkesin takdirini kazandı. Hayranları Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili her detayı mercek altına aldı. İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan askerlik fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. İşte atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ve diğer ünlülerin görenleri şaşkına çeviren askerlik fotoğrafları...

16.01.2020 22:41 - Son Güncelleme: 16.01.2020 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





