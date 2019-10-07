Görenler şaşkına döndü! Hande Erçel'in fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Hande Erçel yine sosyal medyanın gündemine gelmeyi başardı. Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Hande Erçel, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatını da mercek altına alan hayranları makyajsız fotoğrafları sonrası şaşkına döndü. İşte makyajsız fotoğraf paylaşımı akımına katılan Hande Erçel ve diğer ünlülerin fotoğrafları. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğrafı
Murat Dalkılıç ile yeniden barışan Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Hande Erçel, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatını da mercek altına alan hayranları makyajsız fotoğrafları sonrası şaşkına döndü.
Hande Erçel kimdir?
Hande Erçel, genç yaşı ve güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
2017-2018 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu