Görenler şaşkına döndü! Hande Erçel'in fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Hande Erçel yine sosyal medyanın gündemine gelmeyi başardı. Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Hande Erçel, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatını da mercek altına alan hayranları makyajsız fotoğrafları sonrası şaşkına döndü. İşte makyajsız fotoğraf paylaşımı akımına katılan Hande Erçel ve diğer ünlülerin fotoğrafları. 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğrafı

07.10.2019 09:23 - Son Güncelleme: 19.11.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





