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Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı

Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor. Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterini canlandıran oyuncu Seyit Karabulut, 1 Ocak 1994 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trakyalıdır. Eğitimine İstanbul'da devam ederken 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisine çocuk oyuncu olarak dizi kadrosuna dahil oldu. 2004 yılından itibaren 3 sezon boyunca Aliş çocuk karakterine hayat verdi. Dizinin 2007 yılında final yapmasının ardından ekranlara veda eden isim oldu.

26.02.2020 09:53 - Son Güncelleme: 26.02.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





