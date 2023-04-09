RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Gören adeta 'Bir içim su' dedi! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! 49 değil 25! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

Gören adeta 'Bir içim su' dedi! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! 49 değil 25! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. 49 yaşındaki Songül Karlı geçirdiği estetikle yıllara meydan okudu. Karlı fit hali ile de övgüleri üzerine toplamayı başarıyor. Değişimiyle adeta bambaşka biri olan ünlü türkücü yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti. İşte Songül Karlı'nın son hali...

09.04.2023 19:31 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:32
49 değil 25! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

Songül Karlı görünüşüyle yeniden gündeme geldi. 50 yaşına merdiven dayayan Karlı'nın o hallerini gören dönüp bir daha bakıyor. Hem yüzüyle hem de fiziğiyle olay yaratan Songül Karlı'ya birçok kişi, "Bir içim su" yorumlarını yağdırıyor. İşte son hali...

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49 değil 25! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

İddialı pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.

49 değil 25! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

49 değil 25! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

49 değil 25! Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı!

Geçtiğimiz günlerde ayna pozu veren Songül Karlı vücudunu saran kırmızı elbisesi ile mest etmişti.

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