Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Gören hayrete düştü meğer babası Mustafa Üstündağ ile...
Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ecem Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girmişti. Üstündağ ile 10 yıllık evliliklerini 2020'de sonlandıran Özkaya, bu evlilikten Ahmet Kaan adından bir erkek avlat dünyaya getirmişti. Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'nın oğulları Ahmet Kaan'ı görenler şaşıp kalırken sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım Ahmet Kaan'ı babası Mustafa Üstündağ'a benzetirken bir kısmı 'Annesinin birebir kopyası' yorumunda bulundu. İşte Ecem Özkaya'nın yakışıklı oğlu Ahmet Kaan Üstündağ...
22.01.2022 20:56
- Son Güncelleme: 22.01.2022 20:56
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ecem Özkaya, oğlu Ahmet Kaan Üstündağ ile gündeme geldi.
Meslektaşı Mustafa Üstündağ ile 10 yıllık evliliklerini 2020'de sonlandıran Özkaya'nın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Kaan'ı görenler şaşıp kaldı.