Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Bunun üzerine gündem olan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. İkili arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ olmak üzere ünlülerin yaşları…