Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…
Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine can veren ünlü oyuncu Ecem Özkaya, eski eşi Mustafa Üstündağ'ın rol arkadaşını tehdit ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Çok konuşulan iddianın ardından sosyal medya kullanıcıları Ecem Özkaya'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Mustafa Üstündağ'ın, eski eşi Ecem Özkaya'nın 'Gönül Dağı' dizisindeki rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit ettiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun, eski eşi ile fotoğrafını paylaşan Sancar'ı, "O fotoğraf kalkacak" diyerek tehdit ettiği ve küfür dolu mesaj gönderdiği ileri sürüldü.