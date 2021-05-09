RAMAZAN İMSAKİYE
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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine can veren ünlü oyuncu Ecem Özkaya, eski eşi Mustafa Üstündağ'ın rol arkadaşını tehdit ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Çok konuşulan iddianın ardından sosyal medya kullanıcıları Ecem Özkaya'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

09.05.2021 01:30 - Son Güncelleme: 09.05.2021 01:32
Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Mustafa Üstündağ'ın, eski eşi Ecem Özkaya'nın 'Gönül Dağı' dizisindeki rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit ettiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun, eski eşi ile fotoğrafını paylaşan Sancar'ı, "O fotoğraf kalkacak" diyerek tehdit ettiği ve küfür dolu mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Bunun üzerine gündem olan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın özel hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. İkili arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte başta Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ olmak üzere ünlülerin yaşları…

Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş meğer Mustafa Üstündağ ile…

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981