Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın gözü döndü açtı ağzını yumdu gözünü: "Boş beleşler sizi ulan havası civası..." Deprem sonrası...
Tüm Türkiye hem deprem felaketinin şokunu yaşıyor hem de yaralarını sarmaya çalışıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 7'den 70'e herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyoruz. Özellikle spor ve magazin dünyası kollar sıvadı. Gönül Dağı'nın Taner'i olarak kariyerinin zirvesine çıkan Berk Atan bu isimlerden biri. Ancak Berk Atan son olarak öyle bir paylaşım yaptı ki açtı ağzını yumdu gözünü. Gözü dönen Berk Atan verdi verişti. İşte Berk Atan'ın o paylaşımı.
09.02.2023 16:48 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:48
Gönül Dağı'nın Taner'i olarak tanınan ünlü oyuncu Berk Atan Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki yeri göğü inletti. İşte yaşananlar ve Berk Atan'ın o paylaşımı...
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berk Atan, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası 5 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık yardım paylaşımları yapıyor.