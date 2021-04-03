Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan sevgilisini yanlışlıkla ifşa etti sosyal medya yıkıldı! Berk Atan'ın sevgilisi şoke eden o isim çıktı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan bir hareketiyle sosyal medyayı salladı. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Instagram'da kendi kendini ifşa edince olanlar oldu. Berk Atan, herkesten sakladığı sevgilisini yanlışlıkla paylaştı. Bakın Berk Atan'ın sevgilisi çıka çıka kim çıktı.
03.04.2021 12:08
- Son Güncelleme: 03.04.2021 12:08
Şu sıralar 'Gönül Dağı' dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan'ın özel hayatı merak konusuydu. Berk Atan'ın kiminle aşk yaşadığını ortaya çıktı.
TRT1 ekranlarının bol reytingli dizilerinden biri de Gönül Dağı oldu. İzlendiği kadar oyuncularının da merak edildiği dizinin yıldızların biri ise Berk Atan... Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, sosyal medyada da sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Durum böyle olunca hayranlarının gözünden hiçbir şey kaçmıyor. 'Güneşin Kızları', 'Dayan Yüreğim' ve 'Gönül Dağı' gibi dizilerden tanıdığımız son dönemin dikkat çeken yıldızı Berk Atan'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in özel haberine göre, Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan, sır gibi sakladığı sevgilisini yanlışlıkla Instagram hesabından ifşa etti.
Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürüldü.