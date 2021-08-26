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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Başrollerini Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Sarmaş dolaş poz veren ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak gündem oldu. İşte Berk Atan'ın sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile verdiği o poz...

26.08.2021 18:16 - Son Güncelleme: 26.08.2021 18:16
Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Mutlu birliktelikleri süren Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, geçen haftalarda tektaş haberleriyle gündeme gelmişti.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu'nun bir paylaşımında tektaşı dikkat çekmişti. Yağcıoğlu'nun bu paylaşımı üzerine; Atan'ın sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı iddia edilmişti.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Ünlü çift, şimdi ise Berk Atan'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Birlikte tatile çıkan ikiliden Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Havuzda sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, farklı Instagram hesapları tarafından da paylaşılarak hızla yayıldı.

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