Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu'nun bir paylaşımında tektaşı dikkat çekmişti. Yağcıoğlu'nun bu paylaşımı üzerine; Atan'ın sevgilisine evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı iddia edilmişti.