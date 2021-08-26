Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Sevgilisi ile sarmaş dolaş poz verdi o paylaşım çok konuşuldu
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan havuzun ortasında aşka geldi! Başrollerini Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Sarmaş dolaş poz veren ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak gündem oldu. İşte Berk Atan'ın sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile verdiği o poz...
26.08.2021 18:16
- Son Güncelleme: 26.08.2021 18:16
Mutlu birliktelikleri süren Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, geçen haftalarda tektaş haberleriyle gündeme gelmişti.
Ünlü çift, şimdi ise Berk Atan'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Birlikte tatile çıkan ikiliden Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.