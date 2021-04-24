Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu öyle böyle değişmemiş! Eski haliyle şimdiki hali adeta bambaşka insanlar gibi

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu. Yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu tarafından canlandırılan Ramazan karakteri çevresindekiler tarafından sevilen ve hayallerinin peşinden giden bir karakter. Ramazan karakteriyle birlikte Cihat Süvarioğlu hakkında araştırma yapılıyor. Araştırma yapanlar eski fotoğraflarını görünce gözlerine inanamadı.

24.04.2021 14:13 - Son Güncelleme: 24.04.2021 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





