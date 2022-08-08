Gönül Dağı'nın ponçik Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecan yaratan paylaşım! 'Geri döndüm' Hayranları sevinçten zil takıp oynadı
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi sezon finaliyle gündem olmuştu. Başrollerinde Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk'ün yer aldığı fenomen dizi 65. bölümüyle sezona kısa bir veda etmişti. Yeni bölümleri heyecanla beklenen diziden Gülsim Ali İlhan'ın ayrılışı can sıkmıştı. Sevilen oyuncunun vedası halen konuşulurken şimdilerde tatilde olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Paylaşımına 'Geri döndüm' notunu düşen oyuncuya yorum yağdı. 'Ben de sandım ki...'
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Dizinin sezon finalinde flaş bir ayrılık damga vurmuştu. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybetmişti. Dilek'in hikayesinin sona ermesiyle İlhan da diziden ayrıldı. İzleyicilerin yoğun eleştirisine maruz kalan ayrılık haberi sonrası yeni başrol merak konusu olurken Gülsim Ali İlhan'ın da yeni dizisi heyecanla bekleniyor.
Gönül Dağı'nın ponçik Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'dan heyecan yaratan paylaşım! Sosyal medya hesabını aktif kullanan 27 yaşındaki oyuncunun İnstagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
GÜLSİM ALİ İLHAN PEMBELER İÇİNDE!
Gülsim Ali İlhan pembe gömleğini giydi başına gözlüğünü taktı poz verdi. İlhan'kın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Güzel oyuncunun paylaşımına 'Geri döndüm' notunu düşmesi hayranları tarafından Gönül Dağı'na geldiği yönünde zannedildi. İşte o yorumlardan bazıları;