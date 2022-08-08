Gönül Dağı’nın ponçik Dilek’iydi! Gülsim Ali İlhan’dan heyecan yaratan paylaşım! ’Geri döndüm’ Hayranları sevinçten zil takıp oynadı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Dizinin sezon finalinde flaş bir ayrılık damga vurmuştu. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybetmişti. Dilek'in hikayesinin sona ermesiyle İlhan da diziden ayrıldı. İzleyicilerin yoğun eleştirisine maruz kalan ayrılık haberi sonrası yeni başrol merak konusu olurken Gülsim Ali İlhan'ın da yeni dizisi heyecanla bekleniyor.