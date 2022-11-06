Gönül Dağı’nın ölümsüz karakteri Dilek gerçek hayatta da hayırlı evlat! Gülsim Ali İlhan kazandığı parayla bakın ne yapmış! ’Feda olsun’

Gülsim Ali İlhan'ın ailesine yaptığı jest magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu İlhan, sezon finalinde izleyicilerine veda etmişti. Canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle Gülsim Ali İlhan da diziden ayrılmıştı.