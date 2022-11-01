Gönül Dağı'nın mülayim Mihriban'ına bakın! Pozları görenlerin yüreğini hoplatıyor! "Ağzım açık kaldı..."
Gönül Dağı dizisinin Mihriban'ı Hande Nur Tekin'in paylaşımlarını görenler şoka uğruyor. Gönül Dağı dizisinde Rıfat ile evlenen Mihriban karakterine hayat veriyor. Hande Nur Tekin'in rol gereği çok daha bakımsız durmasının ardından genç oyuncunun gerçekteki hali izleyenleri şoke etti. Başrollerinde; Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Melis Sevinç, Pınar Kaya ve Hazal Çağlar gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizi, 2020 yılından beri ekranlara geliyor. Dizide Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta ilgi odağı oldu. İşte Hande Nur Tekin'den yürekleri hoplatan o paylaşımlar...
01.11.2022 12:45 - Son Güncelleme: 01.11.2022 12:45
Gönül Dağı oyuncuları arasına yeni katılan Mihriban karakteri, güzelliği ile ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti.
GÖNÜL DAĞI MİHRİBAN KİMDİR?
Hande Nur Tekin 2000 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Rol aldığı ilk proje gönül dağı dizisidir.
Gönül Dağı oyuncu kadrosuna sonradan dahil olan Hande Nur Tekin, dizide Rıfat'ın aşkı Mihriban karakterini canlandırıyor.